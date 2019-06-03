Ким Чен Ын сходил на концерт с якобы приговоренным к каторге чиновником

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил концерт вместе со своим первым заместителем Ким Ен Чхолем, о котором ранее сообщалось, что его якобы приговорили к каторге. Об этом сообщает ЦТАК.

Ким Ен Чхоль числится в списке посетивших концерт кружков самодеятельности наряду с некоторыми другими чиновниками. Мероприятие также посетила жена северокорейского лидера Ли Соль Чжу.

Ранее южнокорейское издание Chosun Ilbo сообщило, что Кима Ен Чхоля приговорили к каторге за провал переговоров на втором саммите США-КНДР. В то же время, Министерство объединения Республики Корея не смогло подтвердить или опровергнуть эту информацию. Как отмечает РИА Новости, издание неоднократно заявляло о казнях чиновников Северной Кореи, однако впоследствии выяснялось, что это не соответствовало действительности.

27-28 февраля 2019 года в столице Вьетнама Ханое прошла вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Переговоры закончились на два часа раньше положенного времени. По их итогам стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместного заявления.

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