В Северной Корее нашли более 300 мест публичных казней

В Северной Корее обнаружили, как минимум, 323 места публичных казней. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад неправительственной группы из Сеула TJWG.

Члены организации для составления доклада опросили более 600 человек, сбежавших из Северной Кореи. По их словам, наказание могло быть назначено за кражи или за просмотр телевидения Южной Кореи. На самих экзекуциях присутствовало более тысячи человек, часто там принудительно находились родственники казненных. Большинство казней приводилось в исполнение через расстрел.

Группа исследователей предупредила, что выборка в опросе, основанная на одних показаниях перебежчиков, не является репрезентативной. Reuters подчеркивает, что агентство самостоятельно не смогло подтвердить ни один из указанных случаев в отчете.

Ранее источники из Сеула неоднократно ошибались насчет репрессий в КНДР. 31 мая южнокорейская газета «Чосон ильбо» сообщила о казни спецпредставителя Государственного совета КНДР по делам США Кима Хек Чхоля после неудачных переговоров лидера республики Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. По информации издания, тогда же к каторге приговорили первого заместителя северокорейского лидера Кима Ен Чхоля, однако он затем, согласно информации ЦТАК, появился на публике вместе с руководителем. Подобные случаи происходили и в 2015 году.

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