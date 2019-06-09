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Ким Чен Ына заподозрили в скармливании провинившегося генерала пираньям

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Piranha-filled fish tank

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын протестировал новый метод казни, якобы бросив провинившегося генерала в аквариум с голодными пираньями. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, генерала, чье имя не раскрывается, заподозрили в подготовке переворота. Отмечается, что огромный аквариум с хищными рыбами расположен в главной резиденции лидера КНДР.

Прежде чем военного бросили в кишащую пираньями воду, ему нанесли несколько ножевых ран. Источник утверждает, что точная причина смерти генерала остается неизвестной. Он мог умереть от кровоточащих ран, нападения рыб либо утонуть.

«Ким привык запугивать людей. Многие враги государства были казнены публично. Он хочет, чтобы все знали, даже его приближенные, что никто не застрахован от мучительной смерти, если он заподозрит неладное, — рассказал анонимный источник в разговоре с журналистами. — Он казнил членов своей семьи и убил высокопоставленных чиновников. Просто потому, что они мало хлопали во время одного из его выступлений».

В начале июня Ким Чен Ын посетил концерт вместе со своим первым заместителем Ким Ён Чхолем, о котором ранее сообщалось, что его якобы приговорили к каторге. Информацию о каторге распространило южнокорейское издание Chosun Ilbo. СМИ неоднократно заявляло о казнях чиновников Северной Кореи, однако впоследствии выяснялось, что это не соответствовало действительности.

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