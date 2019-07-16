Украина стала мировым лидером по заболеваемости корью

Украина оказалась на первом месте в списке стран с наибольшей распространенностью заболевания корью за 2018 год. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте Детского фонда ООН.

«Украине сейчас удалось достичь более 90 процентов уровня охвата детей вакцинацией от кори, однако в течение многих лет уровень иммунизации был очень низким. Поэтому, большое количество детей старшего возраста и взрослых рискуют заболеть», — говорится в отчете организации.

В начале февраля сообщалось, что первое место по заболеваемости корью в Европе в 2018 году заняла Украина. На эту страну пришлось более половины общего числа заболевших (53 тысячи человек). В целом же в Европе за прошлый год заразились 82 тысячи человек, что является рекордным показателем за десятилетие.

В феврале 2018 года на Украине запретили зарегистрированную в России вакцину от кори, паротита и краснухи «Приорикс». Это было сделано на основании «установления факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства».

Корь крайне заразна и может вызывать серьезные осложнения, в частности слепоту или отек мозга. Кроме того, она повышает риск развития пневмонии и кишечных заболеваний, которые чаще приводят к смерти пациента.

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