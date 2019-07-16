Появилось видео мощного пожара рядом с крупным фестивалем

Сотни людей эвакуированы с музыкального хип-хоп фестиваля Fresh Island Festival, проходящего на хорватском острове Паг в Адриатическом море. Об этом сообщает The Guardian.

В сети появилось видео очевидцев с пожаром. На нем видно, как сильно бушует огонь в 300 метрах от сцены. Люди сначала восприняли пожар как часть перформанса.

Всего спасатели эвакуировали около 10 тысяч посетителей. На борьбу с пожаром направлены значительные силы пожарной охраны страны. ВВС Хорватии отправили на тушение огня несколько спецсамолетов. Причина пожара не установлена.

Fresh Island Festival — хип-хоп-фестиваль, который проходит каждый год в июле на пляже Зрче недалеко от города Новалья. На нем выступали такие артисты, как Wiz Khalifa, A$AP Rocky, Snoop Dogg и другие.

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