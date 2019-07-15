Мэй станцевала под ABBA

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй станцевала под песни группы ABBA на фестивале «Хенли». Видео опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

Reuters сообщает, что Мэй танцевала под песни «Королева танца» (Dancing Queen) и Mamma Mia. Отмечается, что на фестивале премьер-министра сопровождал муж.

Фестиваль «Хенли» — ежегодный музыкальный праздник в Британии, который в этом году проходил с 10 по 14 июля. На нем исполнялись популярные британские и международные хиты разных лет.

В августе 2018 года Мэй во время визита в Южную Африку начала танцевать с встречавшими ее школьниками. Некоторым пользователям сети движения политика показались неуклюжими и неуместными.

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