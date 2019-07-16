Туристка из Германии застряла в сибирской тайге без еды и выжила

Путешественнице из Германии пришлось три дня прожить в тайге Забайкалья после аварии во время сплава по реке. Об этом сообщает РИА Новости.

Байдарка Виктории, которая попросила не раскрывать ее фамилию, попала в обратный слив и перевернулась на реке Чаре. В результате она потеряла лодку и сумку с документами и едой. У туристки осталась только отсыревшая зажигалка.

Немке удалось выкопать землянку под корнями поваленного дерева, где она укрывалась от дождя. Женщина пила воду из реки, а есть, по ее словам, ей совершенно не хотелось. Она также рассказала, что все время заставляла себя двигаться, чтобы не замерзнуть. Например, она выкладывала из камней двухметровую надпись SOS. На третий день, когда дождь прекратился, ей удалось разжечь костер и высушить одежду.

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Викторию обнаружили местные жители. Они помогли ей добраться до ближайшего населенного пункта и связаться с родными. В настоящий момент она ждет восстановления документов, чтобы улететь домой.

Виктория поделилась, что сплавляется на байдарке уже почти 30 лет, но такой инцидент произошел с ней впервые. Немка планировала завершить маршрут 7 августа, к тому моменту преодолев 900 километров от села Чапо-Олого в Забайкальском крае до якутского Олекминска.

В июне 2018 года российскую туристку, отдыхавшую в Греции, унесло в открытое море во время купания. Ее удалось обнаружить спустя почти сутки. 55-летняя россиянка, которая отдыхала в Ретимно, остров Крит, с мужем и дочерью, уплыла в море на матрасе и исчезла. Ее родные заявили о пропаже, и береговая охрана сразу приступила к поискам.

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