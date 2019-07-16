Чеченские артисты возмутили министра несогласованными песнями

Министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев пригласил к себе чеченских певцов, публикующих свои выступления в соцсетях, и напомнил им о существовании комиссии, с которой следует согласовывать исполняемый в республике репертуар. Сюжет о работе комиссии и «псевдоартистах» опубликовала чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный».

«Люди прекрасно знают, что если человек хочет стать артистом, у него должны быть свои песни, свой репертуар. Уже который год по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича [Кадырова] создана специальная комиссия, которая проверяет аккомпанемент, слова песни и многое другое. Только после одобрения песни комиссией музыка может выйти в народ», — заявил Дааев.

В репортаже утверждается, что артисты, которые «доносят красоту и смысл чеченской культуры до всех уголков мира», — результат «многолетнего труда министерства культуры», а то, как себя преподносят артисты-любители, выделяется из рамок установленных в обществе норм. По словам корреспондента, после беседы с министром артисты поняли последствия своих действий.

Репортаж заканчивается фразой о том, что работу по выявлению интернет-артистов будут продолжать.

1 июля сообщалось, что в Чечне появится более 76 тысяч мест для дополнительного образования. Кроме того, в 36 школах республики сделают ремонт спортивных залов, а на базе Грозненского нефтяного технического университета откроется центр развития современных компетенций детей.

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