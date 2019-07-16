Обнаженный снимок самой молодой миллиардерши в мире разоблачил ее операции

Администраторы закрытого Instagram-аккаунта @fakegirlsfvckya, где разоблачаются пластические операции и фотошоп знаменитостей, указали на изменения в фигуре сестры Ким Кардашьян Кайли Дженнер. Коллаж, на котором современный снимок сопоставляется с архивным, появился в аккаунте во вторник, 16 июля.

Слева на коллаже изображена обнаженная Дженнер у бассейна в шляпе с широкими краями. Эта фотография была опубликована 15 июля. Справа прикреплен старый кадр, где девушка сидит в похожей позе в бикини. «"До" против Instagram», — подписали коллаж администраторы, имя в виду пластические операции: при сравнении видно, что ее бедра стали намного шире, а талия — уже.

Скриншот: @fakegirlsfvckya

Пост тут же наводнили комментарии пользователей соцсети. «Если бы я была богатой, я бы сделала столько же операций», — призналась одна из них. «Самое ужасное — это то, что они даже не были уродинами, они просто были молоды. Они бы и без пластики сейчас выглядели идеально», — заметила вторая. «Мне нравится! Это помогает женщинам не чувствовать себя некрасивыми. Это просто сила денег!» — одобрила третья.

5 марта издание Forbes назвало предпринимательницу Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. Свой первый миллиард она заработала, основав косметический бренд Kylie Cosmetics. Таким образом, девушка опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.

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