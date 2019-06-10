Самая молодая миллиардерша отпраздновала порабощение женщин и пожалела

Самая молодая в мире миллиардерша — предпринимательница Кайли Дженнер — посетила вечеринку в стиле американского телесериала «Рассказ служанки». Фотографиями с мероприятия девушка поделилась в своем Instagram.

Вечеринка была организована в честь дня рождения близкой подруги Дженнер. Все гости пришли в красных платьях и белых чепцах, которые носят служанки из сериала.

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Пользователи сети раскритиковали выбор темы для праздника. Они отметили, что «Рассказ служанки» изображает антиутопическое общество, в котором порабощенных женщин готовят к исполнению единственной функции — зачатию и рождению детей. «Кайли и все ее богатые подруги нарядились служанками. Кто объяснит им, что этот сериал не комедия?» — написал один комментатор. «На этой вечеринке буквально празднуют порабощение женщин», — добавил другой. «Это шоу, безусловно, является мощным кинематографическим прорывом, и я думаю, что послание, стоящее за этой историей, следует воспринимать серьезнее», — написал третий.

«Рассказ служанки» — это американский телесериал, основанный на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд. Премьера сериала состоялась в апреле 2017 года и получила признание критиков.

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