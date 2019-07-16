На Ямале снова заметили медведей

На Ямале заметили медведей в нескольких населенных пунктах. Видео опубликовало издание «СеверПост».

Сообщается, что ночью 16 июля одно животное пришло в поселок КС-1 в окрестностях Ноябрьска. Местные жители накормили медведя с рук, что запрещено.

Еще одного медведя заметили около Хетты, когда он искал еду в мусорном баке. В Надымском районе на земле заметили следы животных, а в лесу возле Ноябрьска обнаружили следы когтей на деревьях.

Ранее под Лесосибирском в Красноярском крае медведь вышел на трассу Епишино — Северо-Енисейск, встретил водителя на машине и получил от него в подарок пирожок.

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