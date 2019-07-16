Правительство Украины заподозрили в тайном финансировании радикалов

Кабинет министров Украины тайно финансирует ультраправые экстремистские группы под видом образовательных программ. Об этом сообщает расследовательская группа Bellingcat.

По ее данным, правительство страны в рамках программы «национально-патриотического воспитания» молодежи выделяет гранты, которые ультраправые организации используют для наращивания своего влияния и привлечения новых сторонников. Возглавляет этот проект руководитель департамента национального патриотического воспитания министерства молодежи и спорта Украины Николай Ляхович, отмечает Bellingcat.

Уточняется, что с начала 2019 года правительство выделило на различные национально-патриотические образовательные проекты 8 миллионов гривен (19 миллионов рублей). Из них 845 тысяч гривен (2 миллиона рублей) получили филиалы украинских экстремистских организаций, среди которых «Национальный корпус» и C14. Представители последней, в частности, подозреваются в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины в апреле 2015 года.

Обе эти организации указаны в докладе по правам человека Госдепа США за март 2019 года. В документе их называют «националистическими группами ненависти». «Решение украинского правительства финансировать эти проекты предоставляет группам дополнительный источник легитимности, а также дает дополнительный импульс их усилиям по привлечению молодежи в свои ряды», — пишет Bellingcat.

В феврале международная правозащитная организация Amnesty International обвинила правительство Украины в систематическом нарушении прав человека, репрессиях и пособничестве разгулу ультраправых группировок. Также в отчете указывалось на бездействие полиции.

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