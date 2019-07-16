Два десятка москвичей купили еду в вендинговых автоматах и попали в больницу

В Москве госпитализировали 23 человека после отравления едой из вендинговых аппаратов. Об этом во вторник, 16 июля, сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

По словам представителя департамента, у всех поступивших в больницы пациентов предварительно была диагностирована острая кишечная инфекция неуточненной этиологии. В настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии и проходят необходимое лечение и обследование. Двоих из госпитализированных уже выписали.

При этом, уточнили в ведомстве, все пациенты связывают свое заболевание с употреблением готовой продукции из вендинговых автоматов.

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