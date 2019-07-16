Сеть автоматов здоровой еды опровергла причастность к отравлению москвичей

Сеть кафе здорового питания Healthy Food опровергла свою связь с массовым отравлением москвичей. Об этом заявила представительница сети Валентина Черных, передает радиостанция «Говорит Москва».

Черных заявила, что на данный момент нет фактов, связывающих продукцию сети и ухудшение состояния здоровья людей. Компания начала проверку производства и сырья, в ней примут участие независимые эксперты.

«Для нас текущая ситуация стала неожиданностью. Нами было принято решение временно приостановить производство, как только поступила первая информация», — сказала Черных.

Представительница сети отметила, что 16 июля компания получила заключение Роспотребнадзора о несоответствии продукции одного из поставщика нормам. Поставщик также проводит проверку.

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Ранее 16 июня вендинговые аппараты сети Healthy Food приостановили работу из-за массового отравления сальмонеллой. После употребления продукции бренда за медицинской помощью обратились 28 человек, 17 из них госпитализировали с подозрением на сальмонеллез.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, приостановлена работа 15 автоматов с едой в Центральном, Западном, Северном и Юго-Западном административных округах. Также опечатано кафе Healthy Food ООО «Горшочек вари» в торговом центре «АФИМОЛЛ Сити».

По данным ведомства, на хранении по месту производства продукции Healthy Food выявлены нарушения, в том числе обнаружена просроченная продукция. Сотрудники ведомства изъяли около 3 тонн сырья и готовой продукции. Расследование началось 15 июля и проводилось в том числе 16 июля.

В распоряжении радиостанции «Говорит Москва» оказалось письмо партнерам Healthy Food. Из него следует, что у компании возникли «серьезные сомнения» в некоторых постоянных поставщиках. В связи с этим было принято решение временно отказаться от загрузки станции.

«Продукции в зоне риска немного, но мы решили ограничить загрузку до получения результатов экспертизы входящего сырья, входящих поставщиков, чтобы ни в коем случае не подводить вас и ваших сотрудников. Из-за возможно недобросовестных поставщиков серьёзно страдает качество, поэтому мы сейчас минимизируем этот риск», — говорится в письме. Там отмечается, что на проведение экспертизы потребуется несколько дней.

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