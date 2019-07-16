Автоматы со здоровой едой отравили десятки москвичей

В Москве вендинговые аппараты сети кафе здорового питания Healthy food приостановили работу из-за массового отравления сальмонеллой. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичной управление Роспотребнадзора.

По информации агентства, за медицинской помощью после употребления продукции под брендом Healthy food обратились 28 человек, 17 из них госпитализированы с подозрением на сальмонеллез. В ведомстве уточнили, что в связи с жалобами офисных работников на кишечную инфекцию приостановлена работа 15 автоматов с едой, ведется эпидемиологическое расследование.

По данным Роспотребнадзора, на хранении по месту производства продукции Healty food выявлены нарушения, в том числе — просрочка.

Представители компании сообщили «Говорит Москва» о назначении экспертизы по качеству продуктов от поставщиков. На проведение экспертизы потребуется несколько дней, уточнили радиостанции.

Ранее в оздоровительном лагере под Владивостоком отравились 28 детей. Инцидент произошел в детском лагере «Юнга». 19 детей были госпитализированы, еще девять с подозрением на заболевание остались в лагере.

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