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Посетительницу ресторана напоили моющим средством

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В Париже посетительнице ресторана Pizza Hut по ошибке подали моющее средство вместо воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую газету Le Parisien.

Женщина успела отпить жидкость из графина, который принес официант. Почувствовав жжение в горле, она поняла, что отравилась, и немедленно позвонила в экстренные службы. Прибывшие спасатели отвезли ее в больницу. Другие посетители не пострадали.

Полиция выяснила, что путаница связана с поломкой посудомоечной машины в ресторане. Из-за неисправности одной из сотрудниц Pizza Hut пришлось разводить средство для мытья посуды в графине. Не знавший об этом официант решил, что в сосуде вода, и отнес его клиентке.

В 2018 году сообщалось, что на греческом острове Крит врач принял виноградную водку за контрастную жидкость для обследования желудочно-кишечного тракта и напоил ей пациента. В результате мужчина попал в реанимацию с алкогольным отравлением.

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