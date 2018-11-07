Грек случайно выпил ракии в больнице и угодил в реанимацию

На греческом острове Крит пациент попал в реанимацию после того, как его заставили выпить стакан ракии вместо контрастного вещества. Об этом сообщает информационный портал GreekReporter.

Мужчина пришел в больницу вместе со своим родственником на обследование желудочно-кишечного тракта. В подарок врачу он принес небольшую бутылку ракии.

Ее разлили по стаканам, а затем сопровождающий перепутал алкогольный напиток и прозрачное контрастное вещество и заставил пациента выпить «значительное количество» жидкости. Мужчина протестовал, что жидкость «слишком крепкая» и «на вкус, как ракия», но к нему не прислушались.

В результате пациент с больным желудком оказался в реанимации из-за алкогольного отравления. Врачам удалось быстро стабилизировать его состояние. Представители больницы заявили журналистам, что не в курсе всех деталей инцидента. Администрация начала внутреннее расследование.

Ракия — виноградная водка, традиционный напиток на Крите и в ряде балканских стран. Изготавливается методом дистилляции ферментированных фруктов. Существует множество разновидностей ракии из винограда, слив, персиков, абрикосов и других плодов.

Контрастное вещество — препарат, который используется для улучшения визуализации и контрастного усиления при радиологических методах исследования.

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