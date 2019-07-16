Россия раскритиковала Евросоюз за санкции против Турции

Москва отрицательно относится к решению Евросоюза ввести санкции в против Турции. Об этом газете «Известия» заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Он напомнил, что односторонние санкции противоречат как международному праву, так и процедурам Совета безопасности ООН. К тому же, по утверждению дипломата, подобные меры, как правило, не приносят желаемого результата, но приводят к радикализации позиций противостоящих сторон.

При этом, отметил Грушко, Россия не поддерживает действия Турции, направившей в исключительную экономическую зону Кипра буровые суда для добычи углеводороводов.

В ночь на 16 июля Европейский союз одобрил санкции против Турции. Рестриктивные меры, в частности, предполагают сокращение финансирования республики. Помимо этого, приостанавливаются переговоры по заключению Всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте, также отложены проведение Совета ассоциации и дальнейшие заседания диалогов высокого уровня между ЕС и Турцией.

Кипр разделен на два государства. Одно из них является членом Евросоюза, другое, так называемая Турецкая Республика Северного Кипра, — формально независимое государство, признанное только Анкарой. Оно образовалось после того, как в 1974 году Турция отправила на остров свои войска.

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