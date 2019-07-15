Евросоюз одобрил санкции против Турции

Европейский союз (ЕС) одобрил санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, пишет Spiegel Online со ссылкой на принятый документ.

Санкции, в частности, предполагают сокращение финансирования республики, прекращение переговоров по соглашению об авиасообщении, а также по таким темам, как бизнес и торговля. Кроме того, если турецкие власти продолжат настаивать на своей позиции, возможно применение других ограничительных мер, в том числе в отношении компаний или отдельных лиц, участвующих в разведке месторождений.

В ИЭЗ Кипра находятся две турецкие буровые установки — «Фатих» и «Явуз». Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки на этой территории. Власти республики утверждают, что имеют право на природные богатства в регионе.

Ранее европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным, высказал опасения по поводу заявления о санкциях в отношении Турции. «Мы не должны здесь коснуться никого, кроме людей, непосредственно причастных к нелегальным действиям. Мы действуем осторожно, потому что нам нужна кооперация с Турцией по вопросам миграции, НАТО и терроризма», — пояснил он. Он добавил, что некоторые страны блока зависят от Турции в вопросах энергетики, поэтому ожидать масштабных экономических санкций не стоит.

Остров Кипр разделен на два государства. Одно из них является членом Евросоюза, другое, так называемая Турецкая Республика Северного Кипра, — формально независимое государство, признанное только Анкарой. Оно образовалось после того, как в 1974 году Турция отправила на остров свои войска, которые заняли около трети его территории. Подавляющее большинство населения — турки-киприоты.

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