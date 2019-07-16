Российской компании удалось победить чиновников в суде

Верховный суд России в споре бизнеса и налоговиков о том, что считать движимым и недвижимым имуществом, встал на сторону предпринимателей. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Речь идет о деле архангельского «Лесозавода 25». Компания, как и другие организации, платила ставку налога на недвижимость, которую регионы устанавливают самостоятельно в пределах 2,2 процента. При этом налог на движимое имущество, поставленного на баланс после 2013 года, бизнес не платил, поскольку за счет льготы власти рассчитывали стимулировать обновление оборудования.
В 2017 году чиновники захотели восстановить налог на движимое имущество в 1,1 процента, при этом регионы имели право самостоятельно снижать или отменять его. Однако предприниматели требовали вернуть льготу, заявляя, что власти взимают налог с модернизации. Предпринимателям удалось добиться своего, и с 2019 года налог был отменен. В Минфине подсчитали, что по итогам этого года льгота сэкономит компаниям более 183 миллиардов рублей.
Однако после этого возникла другая проблема — налоговые службы называют оборудование недвижимым имуществом и взимают с него якобы ранее не выплаченный налог. Определение недвижимому имуществу дается в Гражданском кодексе, но оно очень размыто и приводит к спорам.
В отношении «Лесозавода 25» налоговые службы проводили проверку за 2014-2015 годы и посчитали, что у компании не было права на льготу по движимому имуществу. Налоговики пояснили, что оборудование «Лесозавода» вмонтировано в фундамент цеха, а значит является частью недвижимого имущества. Налоговики выиграли спор в судах трех инстанций, однако Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение.
В пятницу, 12 июля, суд опубликовал мотивировочную часть решения. В ней говорится, что поскольку четкого определения движимого имущества нет, и налог зависит от оценок экспертов, то налогоплательщики оказываются в невыгодном положении. Верховный суд предостерег налоговиков от попыток слишком широкой трактовки своих полномочий.