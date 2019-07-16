Негигиеничный поступок пассажира самолета возмутил пользователей сети

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Пользователей сети ужаснуло «мерзкое» поведение авиапассажира бизнес-класса, который выбирал фильм на экране с помощью пальцев ног. Видео происходящего опубликовала в Twitter журналистка The New York Times Алафэйр Берк (Alafair Burke).

На шестисекундном ролике видно, как человек, откинувшись на спинку кресла, перелистывает голыми ступнями обложки фильмов на встроенном сенсорном мониторе.

Публикация Берк собрала 102 тысячи лайков и более четырех тысяч комментариев. Подписчиков возмутило происходящее, и они высказались на эту тему под постом. «Слава богу я никогда не прикасаюсь к этим экранам», — порадовался один из них. «Вот поэтому я всегда протираю все вокруг влажными салфетками, когда сажусь в самолет», — заявил другой. «Меня бы посадили в тюрьму за то, что я бы сделал с этим человеком, если бы увидел такое», — признался третий. «Это мерзко. Его нужно занести в черный список авиакомпании», — призвала четвертая.

В июле британская супермодель Наоми Кэмпбелл продемонстрировала свой обычный способ подготовки к полету в самолете. Кэмпбелл опубликовала видео, на котором она протирает влажными салфетками сиденье самолета в бизнес-классе, потолок кабины над ним и обшивку вокруг иллюминатора. После этого она собственноручно меняет чехол сиденья на другой — из ярко-розовой ткани — и раскладывает по карманам кресел необходимые ей в перелете предметы.

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