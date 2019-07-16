Взломавший шифр нацистов математик попал на деньги

Портрет британского математика и криптографа Алана Тьюринга, создателя устройства, с помощью которого удалось взломать немецкий шифратор Enigma во время Второй мировой войны, будет изображен на новой купюре достоинством 50 фунтов стерлингов. Об этом говорится в сообщении Банка Англии.

Решение о размещении портрета Тьюринга было сделано по результатам конкурса, стартовавшего в ноябре прошлого года. Организаторы получили около 227 тысяч предложений, при этом далеко не все из них соответствовали главному критерию — победитель должен представлять мир науки.

В шорт-лист вошли 12 человек, в том числе математик Ада Лавлейс, изобретатель первой вычислительной машины Чарльз Бэббидж и астрофизик Стивен Хокинг. По словам организаторов, состав шорт-листа свидетельствует об огромном вкладе Великобритании в мировую науку.

На новой купюре, которая будет введена в оборот в 2021 году и станет последней банкнотой с применением полимерных материалов, Тьюринг будет изображен вместе со своими главными изобретениями: первым в мире компьютером с хранимой в памяти программой (ACE) и чертежами «Британской бомбы» — машины для взлома немецкого шифратора Enigma, с помощью которой войска союзников смогли перехватывать вражеские сообщения во время Второй мировой войны.

В сообщении Банка Англии отмечается, что Тьюринг внес неоценимый вклад в победу над нацистской Германией. Помимо этого, его работы оказали «огромное влияние на то, как мы живем сегодня».

Тьюринг не мог претендовать на Нобелевскую премию, поскольку в ней отсутствует раздел для математиков, однако его именем названа главная в сегодняшнем мире награда в области информатики. При жизни Тьюринг был осужден за «непристойность» за свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, однако в 2009 году был посмертно помилован королевой после декриминализации соответствующей уголовной статьи.

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