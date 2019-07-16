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Турецким отелям пришлось снизить цены

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Успешный сезон 2018 года подтолкнул турецкие отели к слишком резкому повышению цен, из-за чего загрузка курортов на анталийском побережье снизилась. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заполняемость номеров летом 2019 года составляет от 70 до 90 процентов. Чтобы загрузить гостиницы в оставшиеся недели июля и в августе полностью, отельеры предлагают скидки на определенные даты до 10-15 процентов, надеясь на бронирования «в последний момент» (last minute).

У объектов размещения, работающих преимущественно с европейскими туристами, шансов на бронирования last minute больше. Российские путешественники, в отличие от европейских, ждут существенного снижения цены.

Несмотря на неполную загрузку отелей, Турция остается лидером туристического сезона в России: на нее приходится 44 процента продаж туров. По ожиданиям представителей турецкого туристического бизнеса, в 2019 году в этой стране должны побывать около шести миллионов россиян. За первые пять месяцев года в Турции отдохнули около 1,7 миллиона туристов из России (на 20,5 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года).

13 июля сообщалось, что работник турецкого отеля рассказал о том, что гостиницы могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения. «В системе "все включено" определены продукты питания, которые могут циркулировать, то есть использоваться повторно. И с учетом этого формируется ассортимент шведского стола», — сказал он. В этот список попали пастеризованные оливки, сыр, масло, мед, варенье и другое. К примеру, если эти продукты предлагались гостям с утра, но не были использованы, их могут поставить на стол во время обеда или ужина.

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