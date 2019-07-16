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Девушка сходила к стоматологу и едва не умерла

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Жительница американского города Ла-Кросс, штат Висконсин, едва не умерла от заражения крови после визита к стоматологу. Об этом сообщает таблоид Metro.

20-летняя Фейт Хоч (Faith Hoch) хотела выровнять зубы и скорректировать прикус при помощи брекетов. Для этого стоматолог удалил ей семь зубов. Вечером после приема девушка пожаловалась на острую боль и попросила соседку по квартире отвезти ее в больницу. Медики прописали пациентке обезболивающие и отправили домой.

На следующий день сестра Хоч Грейс (Grace Hoch) настояла, чтобы Фейт снова обратилась в больницу. «Я все время спала, а когда просыпалась, меня тошнило. В тот день меня вырвало около 12 раз, — вспоминает девушка. — Грейс спасла мне жизнь. Доктора сказали, что в ближайший час я могла умереть». У Хоч поднялась температура до 40,6 градуса Цельсия, а артериальное давление настолько понизилось, что врачи не могли дать ей лекарство.

Пациентке сделали компьютерную томографию и подключили к капельнице. У девушки был септический шок — угрожающее жизни осложнение тяжелых инфекционных заболеваний. Врачи полагают, что заражение крови произошло после удаления одного из зубов мудрости.

Хоч понадобилась экстренная операция. Следующие три дня она провела в отделении интенсивной терапии, периодически приходя в сознание. Спустя четыре дня ее выписали.

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