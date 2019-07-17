Россияне поучаствовали в потасовке в греческом аэропорту и попали на видео

Российские туристы, направлявшиеся в Волгоград, поучаствовали в потасовке с работниками аэропорта города Салоники. Видео с произошедшим опубликовал телеканал «РЕН ТВ».

Один из сотрудников начал грубо отвечать на вопросы россиян, толкать их, а также пытался отобрать телефон, на камеру которого снимал происходящее один из пассажиров.

Рейс Салоники — Волгоград авиакомпании Ellinair был задержан на неопределенное время после того, как на борту самолета были обнаружены неполадки. Пассажиров сначала около часа держали в самолете, а затем доставили в здание аэропорта.

Консул Российской Федерации прибыл в аэропорт для выяснения ситуации. По предварительным данным, новое время назначено на 15:45 (время совпадает с московским).

В мае украинская туристка отказалась лететь с иностранцами в самолете и устроила потасовку. Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Барселоны в Киев.

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