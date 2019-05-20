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Пьяная украинка отказалась лететь с иностранцами и избила их

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Украинская туристка отказалась лететь с иностранцами в самолете и устроила потасовку. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Барселоны в Киев. Как сообщили очевидцы, девушка выпила бутылку виски в аэропорту Барселоны и начала вести себя агрессивно во время полета.

Сперва она набросилась на китайца, сидевшего рядом с ней, а затем подралась с людьми, которые пытались ее утихомирить. «Она решила, что иностранцы больше не должны оставаться с ней в одном салоне только потому, что они иностранцы», — прокомментировала одна из бортпроводниц.

На ролике, снятом свидетелем, видно, как члены экипажа пытаются успокоить женщину, в то время как остальные пассажиры с ужасом наблюдают за происходящим.

«Если вы провоцируете опасную ситуацию, нападаете на пассажиров и наносите травмы окружающим, не думайте, что ваши действия останутся незамеченными», — подписал автор видео.

После посадки в аэропорту Киева пьяную нарушительницу задержали сотрудники полиции.

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