На особую зону в Чечне потратят миллиарды рублей

Минэкономразвития предложило до 2022 года создать в Чечне особую экономическую зону промышленно-производственного типа. Это следует из проекта постановления, размещенного на федеральном портале нормативных правовых актов.

Зону предлагается разместить на территории Грозного. На эти цели в 2020 году из федерального бюджета хотят выделить 1,5 миллиарда рублей, в 2021-м — 2,5 миллиарда.

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До 2022 года планируется построить объекты транспортной, социальной, инженерной, инновационной и прочей инфраструктуры. На эти цели из регионального бюджета намерены выделить 39,3 миллиона рублей.

Правительство Чечни в начале 2019 года сообщало о планах открыть в Заводском районе Грозного особую экономическую зону промышленно-производственного типа. Позднее стало известно, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин поддержал эту идею.

Между тем в Чечне уже есть особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Ведучи», созданная в 2013 году. Стоимость ее открытия составила 53,3 миллиарда рублей. Однако в 2016 году эффективность ее работы была самой низкой среди российских особых экономических зон, следует из данных Минэкономразвития.

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