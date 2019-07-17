Стало известно о нищете улыбчивых работников Диснейленда

Рядовые сотрудники парков развлечений Диснейленд получают настолько низкие зарплаты, что еле сводят концы с концами. Об этом рассказала режиссер и внучатая племянница основателя компании Уолта Диснея Эбигейл Дисней, передает Yahoo News.

Дисней сообщила журналистам, что общалась с большим числом работников парка в городе Анахайм штата Калифорния, и все они пожаловались на нехватку денег. «Как я могу каждый день изображать радость и теплоту, когда я возвращаюсь домой и лезу за едой в мусорку к соседу?» — процитировала она одного из своих собеседников.

В разговоре с журналистами она публично обратилась к нынешнему директору компании Роберту Айгеру, который получает в тысячу раз больше, чем средний сотрудник Disney. «Вы отличный управляющий, но я предлагаю вам остаться в истории как человек, который сделал действительно хорошее дело», — сказала Дисней, призывая Айгера задуматься о благосостоянии работников.

Она также рассказала, что уже обращалась к Айгеру. Тот перенаправил женщину к кадровому департаменту компании, где на ее запросы в какой-то момент перестали отвечать. Издание отмечает, что фирма полностью финансирует образование для некоторых групп своих неквалифицированных сотрудников — на эту программу запланировано потратить более 150 миллионов долларов.

The Walt Disney Company — одна из крупнейших компаний в индустрии развлечений. Ее оборот составляет более 61 миллиарда долларов. Ей принадлежат такие франшизы, как Marvel и Star Wars.

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