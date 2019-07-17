Девушка пришла на выпускной в свадебном платье матери 20-летней давности

Жительница английского города Мелтон-Моубрей пришла на школьный выпускной в свадебном платье своей матери, приобретенном 20 лет назад. Об этом сообщает The Sun.

Наряд 18-летней Грейс Джейс представлял собой белое приталенное платье с кружевным верхом, пышными рукавами и асимметричной длинной юбкой. Как рассказала выпускница, она нашла это платье в гардеробе мамы и сразу же поняла, что оно прекрасно подойдет для вечеринки, и ей не придется тратить деньги на новый наряд, который она наденет всего раз в жизни.

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«Моя мама ничего не знала до самого выпускного. Она была так счастлива, когда увидела меня в нем. Это платье имеет большое значение для нее, что делает его особенным и для меня», — призналась Джейс.

По словам девушки, ее одноклассники и учителя были в восторге от винтажного образа и не могли поверить, что когда-то это платье надевали на свадьбу.

В июне отец-мусульманин изготовил платье для своей дочери на выпускной вечер и получил известность в сети. Абдулай Гуэй из Нью-Йорка — портной и часто шьет наряды для своих дочерей Пенды и Рамы. Так, на праздник Гуэй подарил Пенде лиловое переливающееся платье в пол, которое привлекло внимание пользователей Facebook. В тот вечер девушка подобрала к нему хиджаб в тон.

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