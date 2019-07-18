Правозащитники заподозрили родню в давлении на вывезенную в Чечню россиянку

Москвичка Заира Сугаипова, которую родственники увезли в Чечню из женского кризисного центра «Китеж», могла отказаться от своих слов под влиянием родственников. Об этом заявила директор центра Алена Ельцова, передает Ura.ru.

«По-другому она не могла ответить. Поверю, что она добровольно летит, если увижу ее одну в аэропорту с документами. Сейчас она в очень сложной ситуации», — сказала Ельцова.

По мнению директора «Китежа», Сугаипова любит своих родителей и боится их опозорить, поэтому не хочет огласки. Ельцова также усомнилась в плохой успеваемости девушки по учебе, так как ЕГЭ она якобы сдала на 98 баллов и занималась с репетиторами. В качестве доказательств добровольного обращения Сугаиповой в «Китеж» Ельцова показала скрины переписки с девушкой. В них она интересуется, как добраться до центра на метро, и делится планами побега из дома.

Слова родственников Сугаиповой о дискредитации чеченского народа и вербовке девушек Ельцова назвала «странными» и «абсурдными». Она подчеркнула, что Сугаипова обратилась в центр как москвичка и по документам не имела отношения к Чечне. «Говорить, что мы создали какую-то группу, где кого-то вербуем, — это абсурд», — отметила она.

17 июля телеканал «Грозный» опубликовал интервью с Сугаиповой, в котором она заявила, что уехала в Чечню на летние каникулы по собственному желанию. Она также сказала, что свадьба не планировалась. По словам девушки, она действительно сбежала в кризисный центр, но причиной стали проблемы с учебой — Сугаипова «подумала, что ее сильно будут ругать дома». Побег якобы был спонтанным, но спустя четыре дня девушка раскаялась и позвонила матери, которая забрала ее оттуда.

13 июля активистка Дарья Серенко рассказала о девушке, которая убежала в кризисный центр от родителей и пропала, оставив документы и деньги. Она сообщила подруге номер рейса, на котором ее хотели увезти в Чечню, и добавила, что ее накачали лекарствами. Полицейские не отреагировали на призывы активистов, потому что родственники заверили, что с девушкой все нормально. Проект «Правовая инициатива» опубликовал заявление девушки при поступлении в «Китеж» в качестве доказательства ее обращения к правозащитникам.

15 июля издание Daily Storm опубликовало апрельскую переписку с Заирой. В ней девушка жаловалась, что в семье ее бьют, унижают, запрещают выходить из дома, носить обычную одежду, встречаться с немусульманином и заставляют молиться. Девушка начала наносить самоповреждения, однако когда отец узнал об этом, он пообещал ее убить, после чего якобы решил выдать ее замуж за религиозного мусульманина.

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