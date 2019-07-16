Вывезенная в Чечню россиянка передумала рассказывать о принуждении к замужеству

Москвичка, которую родители забрали из женского кризисного центра «Китеж» и увезли в Чечню, отказалась от рассказанной ею ранее истории о заставляющих ее выйти замуж родителях и сообщила, что у нее «все нормально, все ок». Запись аудиосообщения девушки опубликовал Telegram-канал Mash.

«У меня все хорошо. Короче, меня никто никуда насильно не увез. Все нормально, все окей», — сказала девушка, добавив, что она не выходила на связь, потому что не было телефона.

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На записи также слышен другой женский голос. Канал пишет, что это сестра. По ее словам, обе каждое лето ездят в Чечню к бабушке, «про насильное замужество никто никогда слова не говорил».

13 июля активиста Дарья Серенко рассказала о девушке, которая убежала от родителей в кризисный центр и потом пропала, оставив документы и деньги. Она сообщила подруге номер рейса, на котором ее собирались увезти в Чечню, и добавила, что ее накачали лекарствами. Полицейские никак не отреагировали на призывы волонтеров, потому что родственники говорили, что с москвичкой все нормально. В подтверждение тому, что она обращалась к правозащитникам, проект «Правовая инициатива» опубликовал ее заявление при поступлении в «Китеж».

15 июля издание Daily Storm разместило переписку девушки от апреля. Она отмечала, что в семье ее били и унижали с детства, заставляли молиться, позднее ей запретили выходить из дома, носить обычную одежду, вроде джинсов, и встречаться с немусульманином. Девушка начала наносить себе повреждения на теле. Когда отец узнал обо всем этом, сначала пообещал убить, потом решил выдать ее замуж за религиозного мусульманина.

Власти республики отрицают практику насильного замужества и называют эту историю ложью.

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