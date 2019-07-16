Вывезенная в Чечню россиянка передумала рассказывать о принуждении к замужеству

Москвичка, которую родители забрали из женского кризисного центра «Китеж» и увезли в Чечню, отказалась от рассказанной ею ранее истории о заставляющих ее выйти замуж родителях и сообщила, что у нее «все нормально, все ок». Запись аудиосообщения девушки опубликовал Telegram-канал Mash.
«У меня все хорошо. Короче, меня никто никуда насильно не увез. Все нормально, все окей», — сказала девушка, добавив, что она не выходила на связь, потому что не было телефона.
На записи также слышен другой женский голос. Канал пишет, что это сестра. По ее словам, обе каждое лето ездят в Чечню к бабушке, «про насильное замужество никто никогда слова не говорил».
13 июля активиста Дарья Серенко рассказала о девушке, которая убежала от родителей в кризисный центр и потом пропала, оставив документы и деньги. Она сообщила подруге номер рейса, на котором ее собирались увезти в Чечню, и добавила, что ее накачали лекарствами. Полицейские никак не отреагировали на призывы волонтеров, потому что родственники говорили, что с москвичкой все нормально. В подтверждение тому, что она обращалась к правозащитникам, проект «Правовая инициатива» опубликовал ее заявление при поступлении в «Китеж».
15 июля издание Daily Storm разместило переписку девушки от апреля. Она отмечала, что в семье ее били и унижали с детства, заставляли молиться, позднее ей запретили выходить из дома, носить обычную одежду, вроде джинсов, и встречаться с немусульманином. Девушка начала наносить себе повреждения на теле. Когда отец узнал обо всем этом, сначала пообещал убить, потом решил выдать ее замуж за религиозного мусульманина.
Власти республики отрицают практику насильного замужества и называют эту историю ложью.