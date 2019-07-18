Число жертв поджога Kyoto Animation выросло в два раза

Число погибших в результате поджога студии по производству аниме Kyoto Animation в японском городе Киото достигло 23. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя пожарной службы.

По его словам, это как уже зафиксированные смерти, так и считающиеся скончавшимися люди: более 10 бездыханных тел спасатели нашли на верхнем этаже трехэтажного здания и на лестнице, ведущей на крышу. Еще 36 человек пострадали, некоторые из них находятся в критическом состоянии. В Японии по закону факт смерти могут подтвердить только медицинские специалисты.

Ранее сообщалось, что погибли 10 человек.

@hadixd

Основная версия пожара — умышленный поджог. Подозреваемого 41-летнего мужчину, который разлил горючую жидкость внутри студии и поджег ее, нашли среди пострадавших, он находится в больнице под стражей. В настоящее время пожар уже потушен.

Kyodo пишет, что мотивы нападавшего пока неизвестны, однако очевидцы говорят, что во время поджога он кричал «Умри!». Кроме того, на месте происшествия обнаружили ножи. В здании во время нападения в общей сложности находилось около 70 человек.

Kyoto Animation, которую сокращенно называют KyoAni, было основана в 1981 году. Студия известна по аниме K-On!, «Меланхолия Харухи Судзумии», «Кланнад» и другим.

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