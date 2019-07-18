Бывших сотрудников ФСБ захотели оставить в России

В Госдуму внесли законопроект об ограничении права на выезд из страны бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщает ТАСС.

Документ позволяет временно ограничить выезд из России для бывших контрразведчиков, которые участвовали в пресечении наркотрафика и торговли оружием, а также боролись с международным терроризмом.

По словам одного из авторов инициативы Василия Пискарева, ограничения могут ввести, если в отношении бывшего сотрудника спецслужб «существует опасность недружелюбных действий со стороны государственных органов зарубежных стран». Некоторых из них задерживают и привлекают к уголовной ответственности только за факт службы в ФСБ. «Поэтому мы обязаны принимать меры, чтобы их защитить», — сказал Пискарев. Ограничения могут быть введены на срок до пяти лет, добавил он.

В феврале академик РАН Георгий Георгиев предложил ограничить свободную эмиграцию молодым российским ученым, на специальность которых есть спрос в других странах. По его мнению, это поможет снизить отток талантливой молодежи за границу.

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