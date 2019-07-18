Телеведущая скрыла убийство сына и избежала наказания

Кенийская телеведущая Эстер Арунга (Esther Arunga), обвиненная в сокрытии убийства, была приговорена к 10 месяцам тюремного заключения, однако освобождена условно-досрочно в зале суда. Об этом сообщает ABC News.

Приговор ведущей новостей на канале KTN был вынесен спустя пять лет после совершенного преступления. Она призналась, что солгала полицейским, чтобы защитить своего мужа Куинси Тимберлейка (Quincy Timberlake).

Арунга сообщила, что ночью 17 июня 2014 года она зашла в ванную и увидела, что супруг бил ее сына Синклера в живот, а затем с силой ударил его о стену. От полученных травм ребенок скончался.

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Женщина позвонила в службу спасения и заявила, что ее сын упал с лестницы. По данным следствия, она изложила эту версию произошедшего оператору службы спасения, медикам, следователям полиции и сотрудникам Службы безопасности детей, а также пятерым знакомым.

Позднее вскрытие показало, что Синклер погиб «в результате сильного тупого удара, такого как удар кулаком» и эти травмы не могли стать результатом падения. Арунга изменила свои показания лишь после того, как ее муж был направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Прокурор Дэнни Бойл (Danny Boyle) заявил, что показания телеведущей задержали расследование и арест ее мужа. Однако позднее содействие следователям в результате благоприятно сказалось на ее судьбе.

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