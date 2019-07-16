Телеведущий узнал о мускулистом помощнике жены и решил отомстить

Британский телеведущий Пирс Морган, флиртовавший с победительницей конкурса красоты «Мисс Мира-2018», узнал о том, что у его жены есть мускулистый помощник, сообщает Daily Mail. Об этом он рассказал во время передачи Good Morning Britain на телеканале ITV.

По словам Моргана, он был удивлен, когда увидел в Instagram его супруги фотографию мускулистого мужчины в одних трусах, который мыл ее машину. «Пока муж уехал, мистер Судс приходит поиграть», — подписала она снимок.

Ведущий посчитал, что таким образом жена «мстит» ему за то, что он тепло общался с победительницей «Мисс Мира» Ванессой Понсе во время одного из эфиров.

«Месть — это блюдо, которое подают холодным. Это была именно что месть. Я бы хотел, чтобы он немедленно покинул дом», — отметил он. Морган добавил, что его супруга живет в Лос-Анджелесе, пока он на съемках в Британии. Ведущий в шутку пообещал найти миссис Судс и попросить ее помыть его автомобиль на следующей неделе.

Ранее Пирс Морган развлекся в прямом эфире тем, что побил коллег электрошокером. Соведущая Сюзанна Рид получила удар током с помощью специального устройства, которым он управлял.

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