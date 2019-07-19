Поджигатель японской аниме-студии раскрыл свой мотив

Мужчина, устроивший поджог в студии по производству аниме Kyoto Animation в японском городе Киото, раскрыл мотив своего поступка. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает ТАСС.

«Они украли мою идею произведения, поэтому я совершил поджог», — заявил он полицейским.

В результате пожара в Kyoto Animation, произошедшего 18 июля, погибли 33 человека. Еще 36, включая преступника, получили различные ожоги. По утверждению очевидцев, во время поджога мужчина кричал «Умри!». Кроме того, на месте происшествия обнаружили ножи.

Kyoto Animation, которую сокращенно называют KyoAni, было основана в 1981 году. Студия известна по аниме K-On!, «Меланхолия Харухи Судзумии», «Кланнад» и другим.

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