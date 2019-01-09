Персонажи культового мультсериала из 90-х вновь стали трендом

Персонажи популярного в 1990-х годах аниме-сериала «Покемон» стали одним из главных трендов на неделе мужской моды в Лондоне. Об этом сообщает Gulf News.

В числе дизайнеров, посвятивших коллекцию осень-зима 2019 японским мультипликационным героям, оказался британец Бобби Эбли (Bobby Abley). Эбли представил серию курток, рубашек и спортивных костюмов, украшенных принтами с покемонами Сквиртлом, Чармандером и Мбюту. Линейку дополнили красно-белые аксессуары с «покеболом».

Во время показа Эбли на подиум вышла модель в ярко-желтом плюшевом костюме одного из самых узнаваемых персонажей — Пикачу.

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Отмечается, что лондонское шоу — не первое, где Бобби Эбли демонстрирует одежду, навеянную культовыми сериалами из 1990-х и 2000-х. В его предыдущие коллекции входили вещи с героями диснеевских мультфильмов, с «Телепузиками» и «Могучими рейнджерами».

В октябре лондонский бренд Lazy Oaf выпустил капсульную коллекцию, посвященную мультипликационному сериалу «Дарья». Линейка, в которую вошли оверсайз-футболки, лонгсливы, куртки и свитер со словами I hate everybody («Я ненавижу всех»), вдохновлена главной героиней сериала, ее лучшей подругой и их «ненавистью ко всему, кроме пиццы».

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