Контрабандист попался ФСБ с партией стреляющих ручек

На границе с Абхазией пограничники задержали гражданина непризнанной республики, который пытался ввезти на территорию России партию стреляющих авторучек. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Краснодарскому краю.

Материалы по теме Арсенал Джеймса Бонда Как разрабатывалось и кем использовалось замаскированное оружие

По информации агентства, житель города Сухум был задержан на автомобильном пункте пропуска «Адлер». У него были обнаружены четыре предмета, внешне не отличимые от обычных авторучек, но являющиеся нарезным однозарядным стреляющим устройством.

Кроме того, у него был найден сигнальный пистолет «Сталкер», переделанный под стрельбу боевыми патронами калибра 5,6 миллиметра. Уголовное дело возбуждено по статье статье 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу огнестрельного оружия»). Следствие ведет УФСБ России по Краснодарскому краю.

8 января 2001 года сообщалось, что в Москве в районе метро «Кунцевская» неизвестный мужчина получил огнестрельное ранение в грудь из «стреляющей ручки».

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



