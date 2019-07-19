Россия пояснила ситуацию со второй военной базой в Киргизии

Москва не рассматривает возможность размещения в Киргизии новой военной базы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замглавы МИД России Григорий Карасин.

По его словам, этот вопрос не является актуальным, так как Москва ориентируется на целесообразность размещения подобных объектов с точки зрения конкретных задач, стоящих перед Россией. Эти задачи, уточняет дипломат, успешно выполняет уже функционирующая на территории Киргизии военная база, а также военная база в Таджикистане.

«Россия, в отличие от некоторых других, всем вам известных государств, не ставит целью заполонить своими военными базами весь мир», — подчеркнул он, отметив, что Россия будет сосредоточена на развитии уже действующих баз.

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Объединенная российская авиационная база Кант расположена в 20 километрах от Бишкека. Она является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств Организации Договора о коллективной безопасности. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Соглашение о размещении российской военной базы в Киргизии подписано бывшим президентом страны Курманбеком Бакиевым в 2009 году.

Российский лидер Владимир Путин во время одного из недавних визитов в Киргизию принял протокол с изменениями в соглашение о военной базе. Также он объяснил, что российская военная база обеспечивает безопасность и стабильность в Центральной Азии.

В 2017 году премьер-министр Киргизии Сапар Исаков заявил, что стороны ведут переговоры о размещении на юге Киргизии второй военной базы России. По его словам, такая мера способствовала бы обеспечению большей безопасности региона и страны, в том числе и в связи с ситуацией в Афганистане.

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