Власти Подмосковья анонсировали второй этап операции «Безопасная карусель»

Второй этап операции «Безопасная карусель» стартует в Подмосковье с 22 по 28 июля, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 19 июля.

«В летний сезон важен систематический контроль за аттракционами. Это уже второй этап проверки аттракционов в парках, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового отдыха граждан», — рассказал он.

Министр напомнил, что первый этап проверок прошел в конце июня, было проинспектировано 179 объектов. За нарушения обязательных требований к административной ответственности привлечено 11 должностных и юридических лиц, сумма штрафов составила 116 тысяч рублей, уточнил Разин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев неоднократно заявлял, что регион должен быть безопасным, особенно для детей. По его словам, главы муниципалитетов должны уделять вопросам повышения безопасности повышенное внимание.