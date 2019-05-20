Подведены итоги акции «Аттракцион» в Подмосковье

В результате проверки подмосковных аттракционов выписано штрафов на общую сумму 240 тысяч рублей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 20 мая.

Он уточнил, что в ходе рейдов были выявлены случаи эксплуатации аттракционов без прохождения технического осмотра. Всего проверено и допущено к эксплуатации 658 единиц техники. При этом, по его словам, в этом году зафиксировано меньше нарушений.

«Владельцы аттракционов более ответственно подошли к их подготовке к сезонной эксплуатации. В результате не выявлено ни одного случая травматизма людей в парках культуры и отдыха», — подчеркнул Разин.

Операция «Аттракцион» стартовала в регионе в середине месяца.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что уровень безопасности на детских объектах и в местах массового скопления людей должен быть на высоком уровне.

