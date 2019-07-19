F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.

По его мнению, F-35 Lightning II является «своего рода "айфоном", который в любой момент может оказаться бесполезной игрушкой, если у тебя нет постоянного подключения к Apple Store и регулярных обновлений». «Производитель может в любой момент заблокировать программное обеспечение. Возможности Су-57 засекречены, но, думаю, он не до такой степени "цифровой", как F-35», — уверен эксперт.

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В июле Defense One написало, что около 30 единиц F-35 Lightning II, изначально предназначенных для Турции, можно предложить существующим или потенциальным заказчикам. США отказались передавать Анкаре эти самолеты из-за приобретения республикой российских комплексов С-400.

В июне 2018 года сообщалось, что США могут передать Турции F-35 Lightning II с урезанной системой ALIS (Autonomic Logistics Information System).

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