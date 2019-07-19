Несколько вагонов на ходу отцепились от поезда в московском метро

Видео: t.me/bazabazon

В московском метро между станциями «Петровский парк» и «Савеловская» у одного из поездов отцепилась часть вагонов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным Baza, пассажиры, оставшиеся в отцепившейся части, ждали почти 20 минут, пока их не вывезли на станцию.

Утром 19 июля стало известно о прекращении движения от станции «Хорошевская» до станции «Савеловская» Большой кольцевой линии. Очевидцы сообщали в соцсетях, что поезд разделился на две части.

В мае в тоннеле на Солнцевской линии между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская» произошел сбой, из-за которого там застряли три поезда с пассажирами. В остановившихся составах находились больше тысячи человек.

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