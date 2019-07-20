Во французской армии появится отряд писателей-фантастов

В Министерстве обороны Франции создадут «Красную команду» из футурологов и писателей-фантастов, которые будут заниматься прогнозированием угроз безопасности страны. Об этом сообщается в докладе Агентства оборонных инноваций Франции, передает ТАСС.

Авторы документа отмечают, что для разработки оборонной политики страны требуются «актуальный анализ стратегической среды», что невозможно без идентификации «будущих угроз» и «новых факторов уязвимости». Поэтому, говорится в докладе, было принято решение создать «Красную команду» (Red Team): в нее войдут четыре-пять человек, на которых ляжет ответственность «за прогнозирование возможных разрушительных сценариев», цитирует документ информагентство.

Члены «Красной команды» будут исследовать возможные последствия внедрения информационных технологий, в том числе искусственного интеллекта. В результате военные подразделения и спецслужбы должны получить краткие рекомендации, как противостоять подобным угрозам.

Имена фантастов и футурологов, с которыми ведет переговоры военное ведомство, не раскрываются. Детали их работы также останутся конфиденциальными.

18 июля сообщалось, что в Ливии были замечены боевые маги из Нигера и Чада. Бывший представитель Ливийской национальной армии обвинил ее руководителя фельдмаршала Халифу Хафтара в использовании сил колдунов, которые помогают подчинять окружающих его людей. Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи.

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