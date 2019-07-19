Иран решил доказать ложь США фейковым видео

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение армии Ирана) опубликовал видео, опровергающее, что ВМС США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе. Военные указали, что это подтверждает время на кадрах: летательный аппарат продолжал съемку в то время, когда уже якобы был сбит, передает Reuters.
В то же время военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей на своей странице в Twitter указал, что хоть время на видео и совпадает, однако дата значится другая: 19 июля 2018 года. Таким образом ролик — «фейк ньюс от КСИР», отметил он.
Президент США Дональд Трамп также указал, что американская сторона уверена, что сбила беспилотник, передает Reuters.
Ранее глава МИД Ирана заявил, что у страны нет информации о потере беспилотника.
До этого Трамп назвал действия Тегерана в международных водах враждебным и призвал другие страны осудить их. Президент также рассказал, что дрон подлетел к универсальному десантному кораблю USS Boxer («Боксер») на расстояние около 900 метров, после чего был уничтожен.