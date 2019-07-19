Иран не подтвердил информацию о сбитом беспилотнике

У Ирана нет информации о потере беспилотника, заявил министр иностранных дел страны Джавад Зариф. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о том, что военный корабль ВМС США сбил в Ормузском проливе иранский беспилотник. Он рассказал, что дрон подлетел к универсальному десантному кораблю USS Boxer на расстояние около 900 метров, после чего был уничтожен. Президент назвал действие иранской стороны в международных водах враждебным и призвал другие страны осудить власти республики и предпринять меры по защите своих флотов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!