Украина заявила о подрыве доверия к Германии

Доверие Киева к Берлину серьезно подорвано после восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Die Welt.

По его словам, это «ужасное» решение оказалось «фатальной ошибкой». «К сожалению, за это проголосовали и восемь немецких депутатов, в особенности обратил на себя внимание руководитель делегации Андреас Ник из ХДС», — пояснил Мельник.

Украинцы опасаются, что однажды Германия вернется к «реальной политике» и договорится с Россией, жертвуя интересами властей Киева, отметил украинский посол. Он добавил, что телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина должен стать сигналом Парижу и Берлину о необходимости активнее работать над поиском решения в Донбассе.

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18 июля Мельник обвинил лояльных к России немецких политиков в предательстве. Критике посла подверглись премьер-министры федеральных земель Штефан Вайль и Мануэла Швезиг. Вайль выступал за отмену санкций против России, а Швезиг призывала к более активному диалогу с Москвой. По мнению посла, политики занимают пророссийскую позицию и таким образом «разрушают авторитет Германии как посредника».

ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме 26 июня. После этого решения украинская делегация заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний. Она также не стала принимать участие в голосовании за нового генсека ПАСЕ.

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