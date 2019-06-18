Украинский посол обвинил лояльных к России немецких политиков в предательстве

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков в предательстве украинцев. Об этом он заявил в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.

Критике посла подверглись премьер-министры федеральных земель Штефан Вайль и Мануэлуа Швезиг. Вайль выступал за отмену санкций против России, а Швезиг призывала к более активному диалогу с Москвой. По мнению посла, политики занимают пророссийскую позицию и таким образом «разрушают авторитет Германии как посредника».

«Россия продолжает вести день и ночь кровавую войну против Украины», — заявил украинский посол, подчеркнув, что поддержавшие Москву призывают таким образом президента России Владимира Путина «безнаказанно продолжать свою агрессивную политику».

В мае министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина откажется от соблюдения Минских соглашений, если представители Германии, Франции и других стран в Совете Европы добьются снятия санкций с России. По его словам, после того, как Москва начала выдавать жителям Донбасса российские паспорта, санкции с России снимать нельзя.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!