«Захвативший» Кремль министр обороны отреагировал на грубость Зеленского

Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что видео, на котором президент Владимир Зеленский отталкивает его, истолковали неверно. Об этом в Facebook написал главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов, пообщавшийся с министром.

«Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло», — сообщил Бутусов.

Министр рассказал журналисту, что после приветствия министра и начальника Генштаба Руслана Хомчака президент подошел к заместителям главы Офиса президента Руслану Рябошапке и Кириллу Тимошенко. «Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал "Секундочку!"» — написал Бутусов.

По словам Полторака, это было сказано «корректно, без чего-то угрожающего», затем встреча пошла по плану.

19 июля во время осмотра опытных модулей для проживания солдат Зеленский грубо оттолкнул Полторака, когда тот попытался вставить слово в беседу украинского лидера с чиновниками и военными. Инцидент попал на видео. При этом сам Полторак рассказал, что украинский лидер его не толкал, а просто развернулся и сказал «Секундочку!». По словам министра, все прошло корректно.

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