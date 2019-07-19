Зеленский грубо оттолкнул «захватившего» Кремль министра обороны

Видео: Жека Шмалько / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский грубо оттолкнул исполняющего обязанности министра обороны Степана Полторака, когда тот попытался вставить слово в беседу украинского лидера с чиновниками и военными. Видеозапись опубликована в Facebook.

Как сообщает украинское издание Vesti, инцидент произошел во время осмотра опытных модулей для проживания солдат. На встрече также присутствовали глава Генштаба Руслан Хомчак и заместители главы Офиса президента Руслан Рябошапка и Кирилл Тимошенко. На записи видно, как Полторак попытался вступить в разговор, однако Зеленский резко развернулся в его сторону, министр пошатнулся и отступил на шаг.

При этом сам Полторак рассказал главному редактору запрещенного в России портала «Цензор.нет», что украинский лидер его не толкал, а просто развернулся и сказал «Секундочку!». По словам министра, все прошло корректно.

Сразу после инаугурации 20 мая Зеленский потребовал у Верховной Рады освободить от должности Полторака вместе с главой МИД Павлом Климкиным и главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Грицаком. Министр обороны подал рапорт об увольнении в тот же день и сообщил об этом в Facebook, сопроводив пост фотоколлажем с разрушенным Кремлем. Однако парламент не принял отставку указанных лиц.

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